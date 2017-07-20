العدو الإسرائيلي ينوي إنشاء مستشفى في الجولان المحتل لمعالجة جرحى سوريين

أعلن ضابط في جيش العدو الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، أن “إسرائيل” تنوى إقامة مستشفى ميداني جديد على مقربة من الخط الفاصل مع سوريا، لمعالجة مرضى وجرحى سوريين من ضحايا النزاع في سوريا.

وقال “اللفتنانت كولونيل تومر كولر” في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أن المستشفى سيقام على الجانب السوري من السياج، ولكن على الجانب “الإسرائيلي” من الخط الفاصل في هضبة الجولان، والمعروف أن السياج الأمني الذي أقامته “إسرائيل” لا يطابق تماماً الخط الفاصل.

وأوضح الضابط في جيش العدو الإسرائيلي أن “إسرائيل” تقدم مساعدات إنسانية إلى سوريين، هي عبارة عن مواد غذائية وألبسة ومحروقات. وقال إن جيش العدو الإسرائيلي قام بـ110 مهمات من هذا النوع منذ أغسطس / آب 2016 بالتنسيق مع منظمات إنسانية.

وتابع الضابط أن “إسرائيل” تمكنت عبر التواصل مع أطباء سوريين من البدء خلال الفترة الأخيرة من معالجة مرضى يتعذر تقديم العلاج لهم بسبب الوضع الطبي المتدهور في سوريا. موضحاً أن “إسرائيل” عالجت أكثر من 3000 جريح من سوريا منذ بدء النزاع في هذا البلد عام 2011 ، وأن السلطات لم تكن تسأل ما إذا كان الجريح مدنياً أو عسكرياً.

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المصدر : NBN