العقوبات الأميركية تطال طباخ القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

قامت الولايات المتحدة بضم اسم طباخ القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو إلى قائمة العقوبات ضد روسيا والمتمثلة في طرد 35 دبلوماسيا روسيا.

ونقلت وكالة “تاس” عن القنصل الروسي في لوس أنجلس أنه من بين الـ 35 شخصا الذين ورد اسمائهم في قائمة العقوبات التي أعلنها أوباما 4 أشخاص يشتغلون في القنصلية الروسية، ومن ضمنهم طباخ القنصلية.

وفي الوقت الذي انتظر فيه كثيرون ردا روسيا يكون مماثلا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تحتفظ بحقها في الرد على العقوبات الأميركية الجديدة ضدها، لكنها لن تنحدر لمستوى الإدارة الأميركية الحالية ولن تطرد الدبلوماسيين الأميركيين.

ووصف بوتين الإجراءات التي أعلنها أوباما بـ”دبلوماسية المطابخ”، قائلا إنه من المؤسف أن ينهي أوباما فترته الرئاسية بمثل هذا الشكل.

وأوضح الرئيس بوتين أن روسيا لن تطرد أيا من الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في أراضيها ردا على قرار واشنطن إعلان 35 دبلوماسيا روسيا شخصيات غير مرغوب فيها في الأراضي الأميركية، إنما ستنتظر خطوات الإدارة الأميركية الجديدة، التي ستتسلم مقاليد السلطة الشهر المقبل، لاتخاذ القرارات حول مستقبل العلاقة مع واشنطن.

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المصدر : وكالات