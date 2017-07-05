العقيد مسلم: حوادث السير انخفضت بنسبة 22% منذ تطبيق قانون السير

اشار رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم الى اننا مسؤولين عن 13 الف كلم بينما هناك 17 الف كلم مسؤوليةالبلديات، وهنا ندعو البلديات لتطبيق قانون السير، ونؤكد جاهزيةقوى الامن الداخليلتدريب شرطة البلدية على تطبيق قانون السير.

واوضح في حديث تلفزيوني، انه كلما تم الالتزام بقانون السير، كلما انخفضت نسبةحوادث السير، واعتبر ان من يشرب الكحول ويقود،ومن يقطع الاشارة الحمراء بطريقة مسرعة، هو قاتل .. مع العلم ان نسبة ضحايا حوادث السير من جرحى وقتلى انخفض بعد تطبيق قانون السير بنسبة 22 بالمئة.

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المصدر : وكالات