العنيسي أصدر قرارا ظنيا في حق 6 سوريين بجرم الاحتيال

أصدر قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي، قرارا ظنيا في حق ستة سوريين، اربعة منهم موقوفون لإقدامهم على الإستيلاء على مال المدعي محمد سميح فقيه احتيالا بعد طعن المستخدم لديه اياد اسعد الذي كان ينقل المال، بسكين ممنوعة في محلة الجناح – الرملة البيضاء في آذار 2017.

وقرر القاضي العنيسي:

1 – الظن بالمدعى عليهم اياد فرحان، اسعد وبسام عابد الطراد، باسل عدنان الطراد وأيمن مصطفى الحمصي بجرمي المادتين 655 عقوبات و73 أسلحة.

2 – الظن بالمدعى عليهما ابراهيم فرحان اسعد وإيهاب محمود الشريف بجرمي المادتين 655/219 و733 عقوبات.

3 – إيجاب محاكمة المدعى عليهم أمام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وتضمينهم الرسوم والنفقات كافة.

4 – رد طلبات إخلاء السبيل المقدمة من المدعي عليهم أياد أسعد وبسام الطراد وباسل الطراد وأيمن الحمصي.

5 – إعادةالأوراق جانب النيابةالعامة في بيروت لإيداعها المرجع المختص.

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المصدر : وكالات