الـ CNAM بحاجة لأساتذة في هذه الإختصاصات

أعلنت إدارة “المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية” (كنام لبنان) في “الجامعة اللبنانية”، في بيان، عن “حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة شهادة الدكتوراه، الهندسة أو الماجستير في الاختصاصات الآتية: الكترونيك، كهرباء، الميكانيك، العمليات الصناعية، الهندسة المدنية، إدارة المشاريع، إحصاء، إدارة الأعمال، الرياضيات، معلوماتية واللّغات (فرنسي – إنكليزي)، وذلك للتعليم في مراكزها في بيروت، بعلبك، بكفيا، شتورا، طرابلس ونهر ابراهيم”.

ودعت “الراغبين تقديم الطلب (الشهادات العلمية والخبرات والسيرة الذاتية) في المركز الرئيسي في بيروت، أو أي من المراكز المذكورة أو مراجعة الموقع الإلكتروني : http://www.cnam-liban.fr“.

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المصدر : وكالات