الـ NBN تنفرد بمشاهد حصرية للقبض على خلية السيد الإرهابية في مشروع الربيع

قيام الفصائل الفلسطينية بتسليم الإرهابي خالد السيد إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية أعاد إلى الواجهة مخاطر الخلية الإرهابية التي كان يعمل ضمنها الرجل انطلاقاً من مخيم عين الحلوة.

الـ NBN حصلت على مشاهد حصرية تعرض للمرة الأولى لعملية توقيف بعض أفراد مجموعة (السيد) التي نفذها الأمن العام في الثاني من حزيران الماضي مستعيناً بقوى الأمن الداخلي في مشروع الربيع بمنطقة قصقص – أرض جلول.

ويبدو في الصورة عناصر أمنية بلباس مدني تلقي القبض على الإرهابي الفلسطيني علي عبد الرحمن الذي يحمل حقيبة بداخلها متفجرات وهو في طريقه إلى مبنى الربيع.

يذكر أن أفراد الخلية كانوا ينوون تنفيذ سلسلة عمليات إرهابية خلال شهر رمضان وكان خالد السيد بمثابة ضابط ارتباط في الخلية ويتولى تنسيق المخطط الإرهابي من عين الحلوة.

يذكر أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أعلن أن الإرهابي السيد كان يخطط لعمليات إرهابية من طرابلس إلى الجنوب وأكد استمرار التنسيق مع القوى الفلسطينية للوصول إلى كل الرؤوس الإرهابية المطلوبة في مخيم عين الحلوة.

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المصدر : NBN