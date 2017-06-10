الفرزلي للـ NBN: الستين رمز انحلال الدولة والنسبية ستنقل لبنان لعالم جديد

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي ان قانون الستين رمز انحلال الدولة ويجب انتاج قانون جديد ندخل فيه ثقافة النسبية التي ستؤدي الى وضع الديمقراطية داخل الدولة، مشيرا الى ان كل البحث يأتي في كيفية اصلاح الخلل الموجود منذ القرن الماضي.

وفي حديث مع برنامج السياسة اليوم، شدد على ان اكبر دليل على القبول بالنسبية هو محاكاة الواقع، مشددا على انه يجب التمييز بين الكلام الطائفي والواقع الطائفي، فاذا كان المجتمع المدني اقوى من الطائفية ممكن عندها الغاء الطائفية والاتجاه نحو النسبية الكاملة.

واشار الى ان هناك هلع من الاستتباع وهناك ممارسة تمت فيها استتباع لمكونات والغاء لادوار حقيقية، لافتا الى ان تيارات عدة ستبرز وتنتقد القانون النسبي وتزاود عليه وتقول انه لا يكفيني لانه لا يعبر عن حصتي الحقيقية في الدولة وفقا للدستور ولا يعطي امكانية للتعبير عن ذاتي، معتبرا ان ما تحقق جيد، والمهم ادخال النسبية التي ستظهر ايجابياتها الآن الا انها ستنقل لبنان الى عالم جديد.