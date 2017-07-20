الفصائل الفلسطينية تدعو مرابطي المسجد الأقصى لاقتلاع البوابات الإلكترونية

دعت عدد من فصائل المقاومة، جماهير المرابطين والمعتصمين على بوابات الأقصى إلى اقتحام الحواجز العسكرية الصهيونية المقامة على أبواب الأقصى واقتلاع البوابات الالكترونية، والدخول لساحات الأقصى والصلاة فيه والمرابطة في داخله، مؤكدة أن يوم غد الجمعة سيكون يوما مفصليا في تاريخ الأقصى.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بغزة، مساء اليوم الخميس، دعت الفصائل (حماس، الجهاد، الشعبية، الديمقراطية) جماهير شعبنا إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى بكثافة ، للتأكيد على حقهم الثابت في القدس والمسجد الأقصى، “في رسالة لجميع الأطراف بأن شعبنا لا يقبل أبداً المساس أو التنازل والتفريط بحقه الكامل في السيادة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك والقدس”.

كما أكدت الفصائل التي تلى بيانها القيادي بالجهاد الإسلامي وليد المدلل وقوفها مع أهالي القدس، محذرة من المساس بهم؛ فالعدوان على المرابطين والمعتصمين سيضع المقاومة أمام واجباتها ومسؤولياتها في الرد على العدوان والتصدي لمخططات الاحتلال، وليتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائمه وعدوانه وارهابه، فالمقاومة معكم ولن تترككم أبداً ولن تخذلكم بإذن الله تعالى، وفق الفصائل.

ودعا أهلنا وشعبنا في قطاع غزة والضفة الصامدة وكل مخيمات اللجوء والشتات للنفير العام والخروج في مسيرات غضب حاشدة نصرة ومساندة لأهلنا المقدسيين.

وقال: الجميع مسؤول عن حماية الأقصى والذود عن كرامة أهلنا وأبناء شعبنا في القدس وفي كل مكان، ولا أحد معفيٌ من هذا الواجب، مهيبة بكل أبناء شعبنا لإعلان الغضب والنفير العام والمشاركة في المسيرات التي ستنطلق يوم غدٍ في كافة محافظات قطاع غزة وفلسطين والشتات.

وطالب قادة وحكام الأمة بسرعة عقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للعمل على حماية الأقصى وعدم التساوق مع أي مشاريع أو مخططات تستبدل الوضع القائم وتعطي للعدو فرصة أو مدخلاً للإقرار بشرعية وجوده الباطل على أرضنا المباركة.

وتوجه بتحية إجلال واكبار لجماهير شعبنا في كل مكان، وخصت بالتحية أهلنا وأبناء شعبنا المرابطين والمعتصمين في البلدة القديمة وعلى بوابات المسجد الأقصى.

وبشأن الحادث المروع أمس قال: نترحم على الشهداء الأبرار الخمسة من عمالنا الذين سقطوا أمس في جريمة لم يلتفت إليها أحد، حيث قام مستوطن حاقد بصدم سيارة مدنية فلسطينية كانت تقل عمالاً فلسطينيين مما أدى لاستشهاد خمسة منهم وجرح الباقين.

وأكد أنها جريمة واضحة تكشف مدى الخطر الذي يتهدد أبناء شعبنا بسبب وجود المستوطنات التي تُقطعُ أوصال الضفة المحتلة وتجعل حياة الناس فيها عرضة لمخاطر واعتداءات مستمرة من قبل الإرهاب الاستيطاني الحاقد.

وأشار إلى مرور أسبوع كامل يمر على إغلاق المسجد الأقصى المبارك بفعل السياسات الصهيونية العدوانية التي تتكشف أبعادها يوماً بعد يوم.

ومضى يقول: لقد حذرنا في مرات عديدة سابقة من خطورة مخططات الاحتلال وسعيه الحثيث لتفجير المنطقة؛ فالاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك أمرٌ لا يمكنُ أبداً السكوت عليه ولا يمكن أن تمر جرائم الاحتلال وعدوانه على الأقصى والقدس مرور الكرام.

وأكد أن ما لا يريد الأعداء الصهاينة إدراكه أنه لا مقام لهم في القدس، وأن القدس لن تكون أبداً عاصمة لهم، وإذا بقوا مصرين على ذلك فإنها ستكون مقبرة مشروعهم الحاقد والخبيث.

كما أكد أن يوم غدٍ الجمعة 21 يوليو تموز سيكون يوماً مفصلياً في مواجهة مخططات الاحتلال التي يهدف من ورائها لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى يُمكنّه من التقدم ولو بخطوة بسيطة نحو التقسيم الزماني والمكاني ، وهو ما لا يمكن أبداً القبول به والتسليم به.

وحذر من أي محاولات لتمرير اتفاق جديد يغير الوقائع على الأرض ويعطي للاحتلال السيادة على المسجد الأقصى المبارك، مقابل رفع البوابات الالكترونية .

وقال: نحن اليوم في مواجهة ليس مع البوابات فقط، بل مع كل الإجراءات الصهيونية في الأقصى ومحيطه وأحياء القدس، وينبغي أن ينبني موقفنا الوطني الفلسطيني على رفض ومواجهة كل إجراءات الاحتلال .وعدم القبول مطلقاً بمقايضة رفع البوابات مقابل تمرير اتفاق يعطي الاحتلال أي صلاحية أو مظهر للسيادة في الأقصى.

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المصدر : NBN