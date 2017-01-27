الفوعاني: لقانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل

اقيم احتفال تأبيني في حسينية بلدة عين كفرزبد، في حضور الوزير السابق طلال الساحلي، مسؤول “حركة امل” في البقاع مصطفى الفوعاني، وفاعليات.

وتحدث الفوعاني فقال “ان لبنان يكون لجميع أبنائه، عندما نصل إلى قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل وينتج مجلسا وطنيا لا طائفيا، ونحن اليوم نشهد حراكا على صعيد الإنتخابات من قانون انتخابات يحدد الدائرة الفردية، والبعض كما قال الرئيس نبيه بري يتباكون في الإعلام ولكن عينهم على الستين”.

وأكد “ان موقف حركة امل واضح، وأننا نميل إلى قانون على اساس النسبية ولبنان دائرة واحدة، ولكن هذا الأمر ما زالت طريقه طويلة وشاقة، خصوصا أنه ما زال إلى الان من يعمل لفرض قانون الستين كامر واقع. ونحن سنبقى منفتحين على النقاش من أجل إجراء الانتخابات في موعدها وعلى اساس قانون جديد”.

ودعا الحكومة “إلى متابعة شؤون الناس وإقرار المشاريع الإنمائية والخدماتية المتراكمة”، وطالب عالمنا العربي والإسلامي “بالتوحد خلف القضية الفلسطينية التي كانت ولا زالت القضية المركزية كما أرادها الامام القائد السيد موسى الصدر”.

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المصدر : NBN