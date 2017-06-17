الفوعاني: ما تم انجازه على مستوى القانون الانتخابي هو افضل الممكن

لفت المسؤول التنظيمي لاقليم البقاع مصطفى الفوعاني خلال افطار رمضاني أقامته شعبة المنصورة في المنطقة السادسة -الهرمل اقليم البقاع الى ان “ما تم انجازه على مستوى القانون الانتخابي هو افضل الممكن في هذه المرحلة ولعل أفضل ما فيه اننا دخلنا الى النسبية التي نعتبرها الأساس في تكوين المؤسسات على اساس وطني لا طائفي، وهذه النسبية كان اول من دعا إليها الامام القائد السيد موسى الصدر ولطالما كان ينادي بها رئيس مجلس النواب نبيه بري على مدار عقود من الزمن ولكن لم نكن نجد آذانا صاغية في حينها إلى ان وصلنا إليها الآن، آملين ان تدخل البلاد مرحلة الاستقرار السياسي على مختلف الأصعدة وأولها الاهتمام بشؤون الناس وإقرار ما امكن من القوانين التي تعنى بالمواطن وبحياته الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية”.

ورأى ان “الإنجازات الأمنية للمؤسسات العسكرية في الآونة الأخيرة يجب ان يفهمها العدو ان لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته لن ينال منه أحد ولن يستطيع الإرهاب من العبث في ساحته الداخلية وستبقى الوحدة سلاحنا الأول في مواجهة كل الايادي السوداء التي تريد النيل منا”، معتبرا ان “هناك فئة ضالة في الداخل تعكر حياة الناس وتخطف حياة البعض نتيجة الخلافات المتنقلة وغير المبررة يجب وضع حد لها من خلال تثبيت الامن والضرب بيد من حديد مع كل من تخوله نفسه العبث بحياة الناس وهذه الفئة يجب اجتثاثها وإنزال العقوبات بها، وعلى الدولة بذل جهود مضاعفة في هذا المجال لتثبيت الأمن والانتقال إلى الانماء لهذه المنطقة المحرومة منذ عقود من الزمن”.