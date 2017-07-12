الفيديو ـ أنحف شاحن للهواتف الذكية في العالم سمكه 5 ملم فقط !

طورت شركة “كادو” المتخصصة في إكسسوارات الأجهزة الذكية أنحف شاحن هاتف في العالم، والذي سيلغ سمكه 0.2 بوصة فقط أي ما يعادل 5 ملم، (5MM)، إذ يلتف الكابل بذكاء حول الشاحن ليصبح أكثر تنظيما، وغير قابل للإزالة في حال كنت في حاجة لاستخدامه لمزامنة هاتفك على جهاز كمبيوتر.

ووفقا لموقع Phonearena الهندي ينتج شاحن كادو 5 فولت و 2.1 أمبير من الطاقة، أي 10.5 واط من الطاقة لضمان شحن سريع للهاتف،

كما يمكن الحصول على الشاحن مع ثلاث خيارات من الـusb وهى Lightning أو microUSB أو USB-C لتناسب هاتفك، كما يأتى الشاحن نفسه بعدد من خيارات الألوان مثل الأسود والأبيض والذهبي.

ويتوفر شاحن كادو الجديد بسعر 39 دولارا وأطلق على موقع كيك ستارتر للحصول على الدعم المادي اللازم، مع توقعات بشحنه في ديسمبر 2017.

وسيحتاج المستخدم إلى استبدال فرشاة الأسنان كل شهرين إلى ثلاثة أشهر لكي تبقى فعالة، ويمكن الحصول عليها بسعر الجهاز 70 £ أي ما يعادل 90 دولارا، وسوف تكون متاحة في ديسمبر.

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المصدر : NBN