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القاضي الخوري باشر محاكمة هنيبعل القذافي في جرم تحقير القضاء

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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القاضي الخوري باشر محاكمة هنيبعل القذافي في جرم تحقير القضاء

افادت الوكالة الوطنية للاعلام أن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسان الخوري باشر محاكمة هنيبعل القذافي في جرم تحقير القضاء.

وقد أحضر القذافي الى الجلسة ونفى ما أسند اليه من تحقير وتهديد للقضاء وقال: “ان المحقق العدلي زاهر حمادة استفزه حين قال له ان والده مجرم وقاتل أمام المحامين الذين كانوا يحضرون الجلسة، فأرجأ القاضي خوري الجلسة الى 3/1/2017، واستدعى اليها الشهود المحامين طارق حجار، اديب بويز من مكتب المحامين انطوان عقل وشادي حسين وآمر السوق جان وهبه.

وكان المحقق العدلي زاهر حمادة ادعى على القذافي بجرم تحقير القضاء في الجلسة التي عقدها في تاريخ 23/12/2016 أثناء استجواب القذافي.

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المصدر : NBN

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