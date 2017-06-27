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القاضي حمود حول قضية أصالة: التحقيقات المستمرة في هذه القضية سرية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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القاضي حمود حول قضية أصالة: التحقيقات المستمرة في هذه القضية سرية

أكد مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود أن التعامل مع قضية الفنانة أصالة نصري في مسألة تعاطي المخدرات، قد تم وفق ما يتم التعامل به مع القضايا المشابهة، إذ أن هناك تعميما شفهيا من قبل القاضي حمود على المدعين العامين في المناطق يقول بعدم توقيف المتعاطين، بل بإحالتهم إلى جهات تتولى علاجهم مع خضوعهم لفحوصات دورية لمعرفة ما إذا كانوا قد استمروا بالتعاطي أم لا.

وأوضح القاضي حمود أنه بناء على قرار عدم توقيف المتعاطين جرى فحص التعاطي لأصالة في المطار وستخضع لهذا الفحص دوريا عندما تعود إلى لبنان، لافتا إلى أن التحقيقات المستمرة في هذه القضية سرية.

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المصدر : وكالات

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