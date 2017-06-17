القاع تستعد لاحياء ذكرى الهجمات الارهابية وتكريم شهدائها

تستعد القاع لإحياء الذكرى السنوية الأولى للهجمات الإرهابية التي ضربتها في 27 حزيران الماضي وذهب ضحيتها 5 شهداء من أبنائها وأكثر من 20 جريحاً.

فالبلدة البقاعية التي تقع على الحدود الشرقية مع سوريا، ستُقيم لشهدائها احتفالاً يليق بتضحياتهم التي حمت القاعيين واللبنانيين من مخطط جهنمي كان يُحاك ضدهم.

والذكرى لن تقتصر على شهداء الهجمات الإرهابية العام الماضي، اذ ان البلدة التي عُمّدت بدماء أبنائها في فترات متلاحقة، ستستذكر شهداء مجزرة 1 تموز 1975، وشهداء مجزرة 28 حزيران 1978.

وفي المناسبة، سيُقام قداس في كنيسة مار الياس في البلدة الأحد 2 تموز يرأسه المطران الياس رحّال يعاونه لفيف من الكهنة بمشاركة ذوي الشهداء ورسميين وقادة أمنيين وفاعليات القاع البلدية والاختيارية وممثلين عن الأحزاب. ويلي القداس مسيرة في اتّجاه المدافن حيث ستُرفع فيها صور الشهداء كافة (الذين سقطوا في مجازر داخل البلدة وخلال الحرب اللبنانية) وتُختتم بوضع إكليل على نُصب الشهداء ثم كلمات في المناسبة.

وتسبق القداس، مسيرة تنطلق السبت في الساعة التي نُفّذت فيها الهجمات الإرهابية، وإضاءة شموع ليلاً وقرع أجراس الكنائس.

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المصدر : NBN