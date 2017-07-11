القبض على جندي بالجيش الأمريكي بايع تنظيم داعش

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن القبض على جندي من الجيش الأميركي في هاواي بتهمة تقديم دعم مادي للمتطرفين في تنظيم داعش.

وبحسب بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي نقلته وكالة “رويترز”، فإن الجندي المقبوض عليه يُدعي ايكايكا كانج، 34 عاماً.

وقال البيان أن “كانج” جندي منتدب من لواء الطيران القتالي الخامس والعشرين، ويخضع للتحقيق من قبل الجيش ومكتب التحقيقات الفيدرالي منذ أكثر من عام، وتم احتجازه يوم السبت الماضي.

وأفادت دعوى جنائية أمام محكمة أميركية في هونولولو بأن كانج بايع تنظيم داعش. وقال مكتب التحقيقات في بيانه إن كانج متهم أيضا بمحاولة تقديم وثائق عسكرية وتوفير تدريبات للتنظيم المتشدد.

كما أعلنت تنسيقيات المسلحين عن مقتل جندي أمريكي يُدعى “Robert Grodt” خلال الاشتباكات مع تنظيم داعش في مدينة الرقة … حيث تشهد أحياء مدينة الرقة اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركياً من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى.

print

المصدر : الاعلام الحربي