  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

القبض على جندي بالجيش الأمريكي بايع تنظيم داعش

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, دولي, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
اترك تعليقا
13 Views
القبض على جندي بالجيش الأمريكي بايع تنظيم داعش

 

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن القبض على جندي من الجيش الأميركي في هاواي بتهمة تقديم دعم مادي للمتطرفين في تنظيم داعش.
وبحسب بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي نقلته وكالة “رويترز”، فإن الجندي المقبوض عليه يُدعي ايكايكا كانج، 34 عاماً.

وقال البيان أن “كانج” جندي منتدب من لواء الطيران القتالي الخامس والعشرين، ويخضع للتحقيق من قبل الجيش ومكتب التحقيقات الفيدرالي منذ أكثر من عام، وتم احتجازه يوم السبت الماضي.

وأفادت دعوى جنائية أمام محكمة أميركية في هونولولو بأن كانج بايع تنظيم داعش. وقال مكتب التحقيقات في بيانه إن كانج متهم أيضا بمحاولة تقديم وثائق عسكرية وتوفير تدريبات للتنظيم المتشدد.

 

كما أعلنت تنسيقيات المسلحين عن مقتل جندي أمريكي يُدعى “Robert Grodt” خلال الاشتباكات مع تنظيم داعش في مدينة الرقة … حيث تشهد أحياء مدينة الرقة اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركياً من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى. 

print
المصدر : الاعلام الحربي

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class