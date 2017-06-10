القضاء البرازيلي يقرر عدم إبطال ولاية ميشال تامر

قرّر قضاة المحكمة العليا الانتخابية في البرازيل عدم ابطال ولاية الرئيس البرازيلي ميشال تامر رغم وجود اتهامات بحصول تجاوزات مالية في حملته الانتخابات الرئاسية في 2014.



وأشار القاضي جيلمار مينديس رئيس المحكمة الذي حسم بتصويته الى جانب ثلاثة قضاة اخرين مسألة بقاء تامر في الحكم الى أنه “لا يمكن استبدال رئيس الجمهورية كيف ما كان وإنّ قرار إبطال الولاية لا يمكن اتخاذه سوى في حالات” محددة.

وكانت المحكمة العليا وافقت على التحقيق في اتهامات بالفساد ضد الرئيس البرازيلي، في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد البرازيل من أكبر أزماته، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية وعالمية.

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المصدر : وكالات