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القضاء الكويتي يلغي حكم إعدام شخص متهم بالتخابر مع إيران

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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القضاء الكويتي يلغي حكم إعدام شخص متهم بالتخابر مع إيران

ألغت محكمة التمييز الكويتية يوم الأحد، 18 حزيران، حكم الإعدام الصادر ضد المتهم الأول في قضية ما يسمى بخلية “العبدلي” الإرهابية، وحكمت عليه بالسجن المؤبد.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن المحكمة قضت بإلغاء براءة عدد من المتهمين، وإلغاء حكم السجن المؤبد على متهم واستبداله بـ 15 سنة سجن فقط.
وكانت النيابة العامة وجهت في الأول من أيلول عام 2015، إلى عدد من الأشخاص، تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، وكذلك تهمة التخابر مع جهات أجنبية، (إيران وحزب الله)، وحيازة أسلحة وذخائر وأجهزة تنصت.

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المصدر : وكالات

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