القناة 10 العبرية: إلى الان لم ينته الحدث الامني في مطار بن غوريون

افادت القناة العاشرة لكيان الاحتلال الاسرائيلي انه “إلى الان لم ينتهي الحدث الامني في مطار بنغورين الدولي ، والجهات الامنية الاسرائيلية تفرض الرقابة والتعتيم حول نشر تفاصيل الحدث”.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أغلقت مساء اليوم المجال الجوي فوق مطار بن غوريون شرق تل أبيب، وذلك على خلفية مخاوف من حدث أمني بالمكان.

ولفتت الى ان الأمن الإسرائيلي أرسل تحذيراً لسلطات المطار بضرورة إغلاق المجال الجوي لمخاوف من وقوع حدث أمني، في حين تحظر الرقابة الإسرائيلية نشر تفاصيل حول طبيعة الحدث المذكور .

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المصدر : وكالات