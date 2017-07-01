القوات العراقية: بقي 72 ساعة للإعلان عن انتهاء المعارك بالساحل الأيمن للموصل

أكّد أمين عام كتائب “سيد الشهداء”، أبو آلاء الولائي، أنّ “القوات الأمنية العراقية بإنتظار أن تزفّ بشرى تحرير الموصل خلال الـ48 ساعة المقبلة”، مشيراً إلى أنّ “من الممكن أن تنتقل المعركة بعد تحرير الموصل من عسكريّة إلى أمنيّة”.

وأشار الولائي، في حديث صحافي، إلى أنّه “بقي 72 ساعة للإعلان عن انتهاء المعارك في الساحل الأيمن، وتبقّى هناك فقط العبوات الناسفة والتطهير للمناطق الموجودة. المعارك دائرة في ستّ أحياء، وعدد النازحين فيها يقدّر بـ15 ألفاً لا يزالون محاصرون فيها ويوجد 350 إلى أكثر من 450 من عناصر “داعش” محاصرين في هذا المكان”، منوّهاً إلى أنّ “بغداد حذرة وشوارعها متقطّعة ويوجد فيها قوات أمنيّة في انتظار أن تزف بشرى تحرير الموصل خلال الـ48 ساعة أو الـ72 ساعة المقبلة وأن لا يكون هناك تفجير مشابه للذي حدث في العام الماضي”.

وكشف عن “وجود أكثر من 20 ألف عنصر من “داعش” كانوا متواجدين في الموصل، ومن بينهم 3 آلاف هم من الأجانب ولم يقتل في المعارك أكثر من 5 آلاف وبقي 15 ألف داعشي”، موضحاً أنّ “هؤلاء ذابوا بين النازحين وقسم كبير منهم انتقل من الساحل الأيمن إلى الساحل الأيسر وعبروا دجلة وينتظرون ساعة الصفر. نحن يوميّاً نلقي القبض على اثنين أو ثلاثة بحوزتهم أحزمة ناسفة”، مركّزاً على أنّ “المعركة هي معركة طويلة أمنيّاً، قد تتجاوز الخمس سنوات، أكثر من المعركة العسكرية لأنّ لدى “داعش” الخبرة في الإنتقال بين المحافظات ولا تزال توجد لديهم حاضنة”.

ولفت الولائي إلى أنّ “من بين المناطق الّتي تنتظر التحرير، هي الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، الّذي لايزال بيد “داعش”، ونحن موجودون في حدود أم الجريس إلى تل الصوك على الحدود العراقية السورية، ونراقب عبر الكاميرات الحرارية الليليّة والكاميرات النهاريّة تجمّع عنصار التنظيم، فهم يملكون دبابات وآليّات عسكريّة، ولكن للأسف لا تستهدفهم الحكومة العراقية وتقول إنّ هذه الأراضي سورية ونحن لا نستطيع أن ندخلها، ومن غير المسموح لنا أن ندخل ونطارد عناصر “داعش” في الأراضي السورية”.