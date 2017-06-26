القوات العراقية تحرر حي الفاروق في الموصل القديمة من سيطرة “داعش”

تمكنت القوات العراقية، الإثنين، من استعادة السيطرة على حي الفاروق الأولى بالمدينة القديمة في أيمن الموصل، من قبضة عناصر تنظيم داعش.

وأعلن قائد عمليات “قادمون يا نينوى”، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم (26 حزيران 2017)، فإن قطعات جهاز مكافحة الإرهاب استعادت حي الفاروق الأولى في المدينة القديمة من الساحل الأيمن للموصل، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بعد “تكبيد التنظيم خسائر كبيرة”، وفق ما نقلته خلية الإعلام الحربي.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت أمس الأحد، عن قرب استعادة المدينة القديمة في الجانب الأيمن للموصل بالكامل، لافتة إلى أنه لم يتبق من الموصل القديمة سوى نسبة أقل من 1%، وذلك في إطار حملة مستمرة منذ تسعة أشهر للسيطرة على المدينة من قبضة تنظيم داعش.

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المصدر : NBN