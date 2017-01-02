القوات العراقية تستعيد كامل حي الانتصار شرق الموصل من تنظيم “داعش” الارهابي

أعلنت قيادة عمليات “قادمون يانينوى”، الاثنين، عن تحرير حي الانتصار في الجانب الايسر من الموصل شرقي المدينة، من قبضة تنظيم “داعش” ورفع العلم العراقي فوق مبانيه.

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله، في بيان مقتضب، إن “قوات الشرطة الاتحادية حررت حي الانتصار، (شرقي الموصل)، ورفعت العلم العراقي فوق المباني”، مؤكداً “تكبيد العدو خسائر بالارواح والمعدات”.

وكانت قيادة عمليات “قادمون يا نينوى” قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الاثنين، أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من تحرير حي الكرامة الشمالي في الساحل الأيسر من الموصل.

وتشهد محافظة نينوى منذ (17 تشرين الأول 2016) عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها تنظيم “داعش” في حزيران 2014، وحققت القوات العراقية المشتركة تقدما ملحوظا أفضى إلى تحرير عدد من المدن والمناطق، وسط تعهدات حكومية بالحفاظ على البنى التحتية وإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة.

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المصدر : NBN