القوات العراقية تصل الى ضفة نهر الفرات

اعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية ان قوات الرد السريع استعادت السيطرة بالكامل على حي الشفاء شمال المدينة القديمة بالموصل ووصلت الى ضفة نهر الفرات وذلك في اطار العمليات النهائية لدحر داعش.

كما استعادت القوات العراقية السيطرة على الجسر القديم وهو اخر الجسور الخاضعة لسيطرة التنظيم الارهابي.

وكانت القوات العارقية استعادت السيطرة على سوق الشعارين ومنطقتي النبي جرجس وعبد خوب في المدينة القديمة، في حين تواصل ملاحقة فلول التنظيم داخل عدد من الازقة حيث يختبئ بعض الانتحاريين في انفاق انشأها مسلحوه لاطالة امد المعركة ضد القوات العراقية.

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المصدر : NBN