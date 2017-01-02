القوات العراقية تعلن تحرير حي الكرامة الشمالي في الموصل

أعلنت قيادة عمليات قادمون يا نينوى، الاثنين، أن جهاز مكافحة الإرهاب حرر حي الكرامة الشمالي في الموصل.

وقالت القيادة في بيان لها، إن “قوات مكافحة الإرهاب تمكنت، اليوم، من تحرير حي الكرامة الشمالي في الساحل الأيسر من الموصل”.

وأضافت، “تم رفع العلم فوق مباني الحي وتكبيد العدو خسائر فادحة”.

وتشهد محافظة نينوى منذ (17 تشرين الأول 2016) عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها تنظيم “داعش” في حزيران 2014، وحققت القوات العراقية المشتركة تقدما ملحوظا أفضى إلى تحرير عدد من المدن والمناطق، وسط تعهدات حكومية بالحفاظ على البنى التحتية وإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة.

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المصدر : NBN