القوات العراقية تعلن سيطرتها على ثلثي الموصل القديمة

أعلنت الشرطة الاتحادية انها سيطرت على ثلثي مساحة المربع المتبقي في المدينة القديمة، وفق ما أعلن الأحد الفريق رائد شاكر جودت، قائد الشرطة الإتحادية العراقية.

وأكد أن الوحدات اقتربت كثيراً من السرجخانة، آخر معاقل تنظيم “داعش” في المدينة. وأضاف أن إعلان النصر النهائي بات مسألة وقت وأن داعش انهزم بعد خسارته 80% من قدراته الدفاعية ويعتمد حالياً على التخفي والمراوغة في مناطق مكتظة بالمدنيين.

وكان المقدم سلام العبيدي تحدث لوكالة فرانس برس من داخل المدينة القديمة المدمرة، على بعد نحو 50 متراً مما تبقى من منارة الحدباء التاريخية التي فجرها داعش قبل أربعة أيام.

وقال القائد في قوات مكافحة الإرهاب العراقية إنه “تم تحرير 65 إلى 70 في المئة من المدينة القديمة، ما زال هناك أقل من كيلومتر مربع للتحرير”. وقدر العبيدي تواجد “مئات الدواعش” فقط في المدينة القديمة حالياً

من جهته، قال الفريق الركن عبد الغني الأسدي قائد قوات مكافحة الارهاب إن سكان المدينة القديمة عانوا من الحصار الذي فرضه داعش لمنعهم من الهرب لهذا تم تزويد القوات في خطوط التماس الأمامية بسلات الغذاء لانقاذ المدنيين الفارين من حصار داعش .

يذكر أن المعارك التي تدور حالياً في الموصل القديمة من الأكثر عنفاً خلال ثلاث سنوات من الحرب ضد داعش.

وأظهر مقاتلو التنظيم المتطرف، الذين ليس لديهم خيار سوى القتال حتى الموت في الموصل القديمة، مقاومة شرسة في الدفاع عن آخر مواقعهم باستخدام المفخخات وقذائف الهاون والانتحاريين والقناصة.

ويحتجز هؤلاء أيضا، ما يقدر بأكثر من مئة ألف مدني كدروع بشرية داخل المدينة.

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المصدر : NBN