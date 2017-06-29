القوات العراقية تعلن نهاية داعش في الموصل

أعلنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية أنها سيطرت على جامع النوري والمنارة الحدباء بالموصل في سياق المعارك الشرسة بالمدينة القديمة.

وسبق لوسائل إعلام أن نشرت صورا لأنقاض المنارة والمسجد اللذين قيل إن عناصر “داعش” فجرتهما بعد تسريع وتيرة تقدم الجيش العراقي في البلدة القديمة.

وتعد استعادة السيطرة على ما تبقى من هذا المسجد التاريخي، انتصارا رمزيا للجيش العراقي، علما بأن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي كان قد أعلن عن قيام “دولة الخلافة” من هذا المسجد بالذات.

وأعلنت قيادة عمليات “قادمون يا نينوى”، اليوم الخميس، عن سيطرة قوات مكافحة الإرهاب على منطقة السرج خانة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، إضافة إلى جامع النوري والمنارة الحدباء.

وأكد قائد العمليات، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان، أن “القطعات ما زالت مستمرة بالتقدم”.

بدوره، أفاد مراسل RT بأن 5 مناطق فقط داخل البلدة القديمة لا تزال تحت سيطرة “داعش”، وهي: حي الفاروق الثانية، وأجزاء من منطقة الميدان وتضم حي النبي جرحيس والقليعات، وراس الكور، وباب جديد، وباب الطوب.

وأضاف مراسل RT أن القوات العراقية المشتركة باتت تسيطر على 65% من مساحة البلدة القديمة.

print

المصدر : RT