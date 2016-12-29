الكرملين: الرد الروسي على العقوبات الأميركية سيكون “مناسباً”

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا ستأخذ بعين الاعتبار أن من اتخذ قرار فرض العقوبات الجديدة هو أوباما، الذي لم يبق له سوى ثلاثة أسابيع في منصب الرئاسة.

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، اليوم الخميس، أن روسيا تأسف لقرار الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الأمريكي باراك أوباما بشكل شخصي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة المعلومات التي صدرت في هذا الصدد.

وقال بيسكوف للصحفيين: “نحن نأسف على اتخاذ الإدارة الأمريكية، والرئيس أوباما شخصيا لقرار مماثل. وفي الوقت الحالي ندرس هذا التصريح والمعلومات التي نشرت، ونحاول فهم التفاصيل”. وتابع قائلا: “كما قلنا سابقا، نرى أن هذه القرارات والعقوبات المماثلة لا أساس لها، وغير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي”.

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المصدر : NBN