الكرملين: بوتين وأردوغان ونزارباييف يبحثون في اتصال هاتفي الأزمة السورية

أعلن المكتب الصحفي للكرملين في بيان صدر، الأحد ، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأزمة السورية.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الكازاخستاني، نور سلطان نزارباييف الذي يتواجد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في زيارة رسمية، انضم أيضا إلى الحوار بين الرئيسين.

وقال البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في سوريا.

وأفاد الكرملين بأن الرئيس التركي “أعرب عن خالص تعازيه بخصوص حادث تحطم الطائرة الروسية في البحر قبالة سواحل مدينة سوتشي الروسية.

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المصدر : NBN