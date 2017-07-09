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الكرواتي مودريتش على رادار ميلان ويضع خطة للتعاقد معه

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة
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الكرواتي مودريتش على رادار ميلان ويضع خطة للتعاقد معه

ادعت تقارير صحفية إسبانية أن ميلان يخطط للتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش من ريال مدريد الذي يعد من أفضل لاعبي خط الوسط بالعالم في الوقت الراهن.

ويعلم ميلان جيداً أن التعاقد مع مودريتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أمر مستحيل، لذلك هو يستهدف الانقضاض على اللاعب في الميركاتو الشتوي.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يفكر أبداً بالتخلي عن مودريتش، والأمر نفسه ينطبق على اللاعب الذي يحلم بالاعتزال في سانتياجو برنابيو.

لكن ميلان يأمل أن يتغير الوضع في يناير وتقل فرص مودريتش بالمشاركة بشكل أساسي في القسم الأول من الموسم المقبل بعد عودة لورنتي واقتراب النادي من التعاقد مع سيبايوس، عدا عن وجود إيسكو وكوفاسيتش في الفريق.

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المصدر : NBN

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