“الكستناء” فاكهة الشتاء المقاومة للأمراض

الكستناء فاكهة شتوية لها قيمة غذائية عالية، ويتم تناولها بكثرة في فصل الشتاء، ولها عدة أسماء، ومنها: أبو فروة، وشاه بلوط، وفاكهة الشتاء، وشجرة الخير، القسطل، والقسطلة،

وهذه النبتة تزرع في الصين وتركيا وإيران وعدد آخر من دول العالم خاصةً الدول المطلة على البحر المتوسط، كاليونان.

وتختلف الكستناء عن باقي المكسرات بنسبة مرتفعة من النشويات، كما تؤمن نسبة من فيتامين A، وفيتامين B، وفيتامين C، والكالسيوم، والحديد، والفسفور، وتحتوي على كمية من الدهون والبروتين والنشويات، بالإضافة إلى أنها تحتوي على كمية قليلة من الوحدات الحرارية والدهون مقارنة بأنواع المكسرات المتبقية، وخلوها من الكولسترول.

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المصدر : NBN