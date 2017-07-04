الكسندر لافرنتييف: هدف اجتماع أستانا 5 يتمثل بالتوصل إلى اتفاق بشأن مناطق تخفيف التوتر

أعلن رئيس الوفد الروسي في مفاوضات أستانا، الكسندر لافرينتييف، أن هدف مفاوضات أستانا يتمثل بالتوصل إلى اتفاق يخص مناطق خفض التوتر والآن يتم التوافق على التفاصيل وموقف الوفود ايجابي للغاية.

وقال للصحفيين “الآن تجري المشاورات الثلاثية على مستوى الخبراء مع الإيرانيين والأتراك، وفي وقت لاحق من اليوم ستبدأ لقاءات الوفود بصيغة موسعة وعلى مستوى أعلى، يجب أن نتوصل إلى إنشاء مناطق خفض التوتر”.

وفي سياق رده على سؤال عما إذا كان هناك تفاهم حول حدود وكيفية عمل هذه المناطق قال: لا يوجد اتفاق بهذا الصدد بعد، كل هذا سيتم بحثه اليوم وغدا صباحا.

وأشار إلى أنه يجري حاليا العمل على التوافق على المعايير والتفاصيل، وهذا ما يتم مناقشته لكن النتيجة المحددة نستطيع التوصل إليها غدا فقط، الموقف لدى الوفود المشاركة والدول الضامنة إيران وتركيا إيجابي للغاية.

وأضاف أن هناك تركيز على التوصل إلى نتيجة محددة، وأنه من المشجع ما يراه من دعم من الجانب الأردني ومن الوفد الأمريكي المشارك في المفاوضات.