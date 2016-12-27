الكشف عن هوية “داعشي تركي” شارك في إحراق الجنديين

توصلت السلطات التركية إلى هوية أحد عناصر تنظيم “داعش” الذي تحدث باللغة التركية أمام عدسات الكاميرات وتوعد تركيا في شريط حرق الجنديين في شمال سوريا، الذي بثه التنظيم مساء الخميس الماضي.

وقالت وسائل اعلام تركية، إن عضو داعش الذي أصدر تعليمات إلى أنصار التنظيم في تركيا بحرق تركيا وهدمها وتفجيرها وإراقة الدماء فيها وهدد الجيش التركي بالانسحاب من الموصل يُدعى “حسن أيدن”.

وبحسب وسائل الاعلام فأن أجهزة الأمن التركية كشفت عن أن “حسن أيدن”، الذي هدد بنهاية مؤلمة للأتراك ما لم يغادروا أراضي التنظيم، مسجل في دائرة النفوس في بلدة دوغان التابعة لمدينة أضنة جنوب تركيا وهي محل إقامته.

ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر أمنية قولها، إن أيدن كان يعرف في البلدة التي كان يسكن فيها بأن له صلة ب‍حزب الله التركي، وخضع لتحقيق أمني مرات عدة من قبل الأجهزة الأمنية، موضحة أن الشئ الأخر الذي لفت الأنظار خلال الشريط المصور الذي توُعد فيه أيدن تركيا أن البندقية التي كان يحملها هي بندقية ام بي تي – 76 تركية المنشأ.

وليس من المعروف بعد كيف حصل عناصر تنظيم “داعش” على بندقية ام بي تي – 76 الذي لايمتلكها سوى الجيش التركي.

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المصدر : وكالات