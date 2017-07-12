الكولومبي رسمياً مع “البافاري” ..خاميس رودريغيز: جئت إلى بايرن ميونخ للفوز وإحراز الألقاب

تحدث اللاعب خاميس رودريغيز عن انضمامه إلى بايرن ميونخ الألماني اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي مشترك مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي

وانضم خاميس رودريغيز رسمياً إلى بابرن ميونخ الألماني يوم أمس الثلاثاء قادماً من صفوف ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وسيرتدي لاعب خط الوسط القميص رقم 11 مع بايرن ميونخ في الموسم المقبل ، على أن ينضم إلى باقي زملائه الجدد في النادي البافاري خلال الساعات القادمة.

وسئل النجم الكولومبي عن مركزه مع بايرن ميونخ وقال : “أستطيع اللعب على اليسار أو اليمين وفي مركز رأس الحربة ، وسأقاتل لحجز مكان أساسي”.

وفيما يتعلق بحصوله على القميص رقم 11 مع بايرن ميونخ واضاف : “بغض النظر عن رقم القميص الذي أرتديه ، فسوف ألعب بأي رقم يعطيني إياه النادي”.

وحول رأيه في مدينة ميونخ وقال : “ميونخ مدينة جديدة ولغة جديدة ، أود أن أتعلم الكثير بما في ذلك محاولة تعلم اللغة الألمانية في أسرع وقت ممكن”.

وعن اختيار بايرن ميونخ واضاف : “بايرن ميونخ هو واحد من أفضل ثلاثة أندية في أوروبا ، لقد جئت إلى هنا من أجل المساعدة على الفوز واحراز الألقاب”.

وتابع بقوله : “أنا سعيد بانتقالي إلى صفوف بايرن ميونخ ، يسعدني أن أكون جزءاً من هذا النادي الكبير وسأقدم كل ما عندي للمساعدة للفوز بالألقاب”.

ورداً على سؤال حول انتقال أول كولومبي إلى بايرن ميونخ وأجاب : “أنا سعيد بأن أكون أول كولومبي يلعب في بايرن ميونيخ وأريد أن أصنع التاريخ هنا”.

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المصدر : NBN