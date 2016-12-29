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الكويت تعتزم استيراد الغاز العراقي

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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الكويت تعتزم استيراد الغاز العراقي

أعلن وزيرا النفط في العراق والكويت بعد محادثات أجرياها الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول أن الكويت ستستورد كميات من الغاز العراقي تصل إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط العراقي عبد الجبار لعيبي قوله، إن “هذا المشروع سيبصر النور قريبا”.

من جهته، أكد نظيره الكويتي، عصام المرزوق، الاتفاق، على أن يتم تحديد موعد إطلاق المشروع بعد قيام اللجان الفنية بتحديد الأسعار ووسائل النقل.

ووفقا للمرزوق، سيبدأ الاستيراد بحجم 50 مليون قدم مكعب يوميا (1.4 مليون متر مكعب)، قبل الانتقال تدريجيا إلى 200 مليون قدم مكعب يوميا (5.6 ملايين متر مكعب).

كما بحث الوزيران أيضا إنتاج حقول النفط على الحدود بين البلدين، واتفقا على تشكيل لجنة.

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المصدر : وكالات

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