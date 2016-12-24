اللجنة المنظمة لمونديال 2018: مسألة نقل البطولة لا تناقش

قال المدير التنفيذي للجنة المنظمة لكأس العالم 2018، ألكسي سوروكين، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول، إن اللجنة لا تناقش مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، إمكانية نقل البطولة من روسيا.

وصرح سوروكين لوسائل إعلام قائلا: “لا، ليس هناك أي توتر داخلي، ليس لدينا مخاوف من هذه المسألة (احتمال نقل بطولة كأس العالم لكرة القدم من روسيا)، ولا نناقشها مع الاتحاد الدولي “فيفا”.. المشكل الذي يتم تداوله (فضيحة المنشطات)، ليست له علاقة بكرة القدم.. في “الفيفا” لا يوجد مفهوم إلغاء بطولة كأس العالم”.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، قد وصف في وقت سابق، فكرة مقاطعة أو حرمان روسيا من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، بالحل غير المجدي، كما أكد أن البطولة لن تنقل من روسيا، وستكون “نظيفة”، فيما يتعلق بمسألة المنشطات.

وجاءت تصريحات سوروكين وإنفانتينو، بعد انتشار بعض الشائعات التي تحدثت عن إمكانية سحب حق استضافة كأس العالم 2018 من روسيا، خاصة بعدما قرر الاتحاد الدولي للزلاجات الجماعية “بوبسلي” والصدرية “سكيليتون” (IBSF)، نقل بطولة العالم للعبة من روسيا، وتخلي الاتحاد الروسي للبياتلون، عن تنظيم المرحلة الثامنة من كأس العالم للعبة، إضافة إلى إلغاء مرحلة روسيا ضمن كأس العالم للتزحلق السريع، التي كانت مقررة في مدينة تشيليابينسك عام 2017، وذلك بعدما كشف رئيس اللجنة المستقلة التابعة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، الكندي ريتشارد ماكلارين، عن تقريره الثاني، حول المنشطات في روسيا، ووجه فيه مجموعة من الاتهامات لروسيا.

يذكر أن روسيا ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/حزيران و15 يوليو/تموز، قبل ذلك، ستحتضن ملاعب روسيا، مباريات بطولة كأس القارات صيف عام 2017.

print

المصدر : روسيا اليوم