اللقاء التشاوري: لضرورة إقرار اللامركزية الإدارية في أقرب وقت ممكن لتأمين حق المواطن

أكد البيان الختامي للقاء التشاوري بين الكتل النيابية في قصر بعبدا، في بيان تلاه المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، أن “لبنان الرسالة يقتضي الاتفاق على استمرار تطبيق وثيقة الوفاق الوطنية عبر المواءمة في الحفاظ على الديمقراطية التعددية والتصور الواضح الزمني للانتقال الى الدولة المدنية بشكل متدرج عبر التساوي والمناصفة بين عائلاتنا الروحية في حياتنا العامة وصولا الى انشاء اللجنة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية”، مشيراً إلى “ضرورة الحفاظ على مقومات الوطن البنيوية خصوصاً في ديمغرافيته ضمن وحدته بما يقتضيه من تسليم بعدم التلاعب في الهوية اللبنانية وصيانتها تشريعياً والاهم هو التمسك بالنسيج الاجتماعي اللبناني كاملاً فكما نرفض التوطين نعمل على رفض تثبيت اي جماعة غير لبنانية على اراضي لبنان ونعمل على وقف الهجرة والهجرة الداخلية وعمليات نقل النفوس من منطقة لأخرى”.

وأكد البيان ضرورة “اقرار اللامركزية الادارية في اقرب وقت ممكن لتثبيت اللبناني في موطنه الاصلي وتأمين حقه الكامل في الانماء المتوازن عبر بناء الدولة العصرية القوية التي تساوي اللبنايين”، مضيفاً “وفي الشق الاقتصادي، ان لبنان المعافى اقتصادياً يفرض علينا ورشة اقتصادية تقوم على خطة اقتصادية شاملة تنبثق منها الخطط التي يجب اقرارها للتنظيم المالي للدولة وتصحيح الشوائب في الدولة وخلق فرص العمل وتحقيق الانماء المتوازن وفتح الاسواق الخارجية تصحيحا للخلل في الاسواق ومنع الاحتكارات والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحديثة مثل تكنولوجيا المعلومات واشراك القطاع الخاص وتشجيع المبادرة”.

وأشار البيان إلى أن “الخطة الاقتصادية ترتكز على الاستفادة من ثروة لبنان وهي اللبناني وهي علامة لبنان الفارقة في محيطه لذا يجب احياء المركز الثقافي والاجتماعي للحوار بين القطاعات الاقتصادية”، مشدداً على أن “الحكومة مدعوة لمواكبة الخطة عبر لجنة وزارية وضمن جدول زمني محدد تؤدي إلى تأمين الكهرباء 24/24 عبر تنفيذ الخطة الحكومية وازالة اي عجز للدولة وتخفيض الكلفة عن المواطن والحفاظ على المياه كثروة استراتيجية للبنان وتنفيذ برنامج السدود وحمايتها واستثمار الثروة البترولية البحرية حسب البرنامج الموضوع لها والاسراع على انشاء خط الغاز الساحلي وتكثيف الاستثمار المجدي، تأمين كل انواع المواصلات ووضع خطط للنقل المشترك وتنفيذ سكة الحديد والمرفأ السياحي والمعابر البرية الحديثة وتأمين الاعتمادات اللازمة لملف المهجرين”.

وأوضح البيان أنه “في الشق الاصلاحي اتفق المجتمعون أنه يجب اصلاح السياسةوالمؤسسات والقضاء والاعلام والتربية بالارتكاز على الشفافية كمعيار اول وتفعيل الادارة من خلال اعادة هيكليتها وفق الدستور ومساعدة القضاء لتأكيد استقلاليته وتفعيل الرقابة وجهاز أمن الدولة والاستفادة من موارد الدولة ومقدراتها وثروتها للمصلحة العامة وتنفيذ القوانين المقرة وتحديثها خصوصا في الاستثمار والتجارة”.

وشدد البيان على أن “هذه النقاط هي اهداف وطنية جامعة لكل اللبنانيين ونجاحها لكل الوطن لذا علينا مواكبتها وتنفيذها”.