  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

اللواء إبراهيم إجتمع مع قادة الفصائل الفلسطينية في سراي صيدا الحكومي

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
اترك تعليقا
16 Views
اللواء إبراهيم إجتمع مع قادة الفصائل الفلسطينية في سراي صيدا الحكومي

عقد مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم إجتماعاً مغلقاً مع قادة الفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية في سراي صيدا الحكومي. وبعد اللقاء صرح اللواء ابراهيم “لقد تشكرت الاخوة الفلسطينيين على الجهد الذي بذلوه لموضوع تسليم المطلوب خالد مسعد الملقب خالد السيد للأمن العام والذي حصل هو خدمة للشعب الفلسطيني اولا واخيراً”.

وفي كلمة له، قال ابو العردات “تم البحث بموضوع المخيمات الفلسطينية وقضية المطلوبين بالمخيمات، وما جرى أخيرا من تسليم عدد من المطلوبين في مخيم عين الحلوة والرشيدية وباقي المخيمات وخاصة المطلوب خالد السيد في قضية أمنية كانت خطيرة كما تم التأكيد على استمرار التعاون فيما بيننا من أجل حفظ الأمن داخل المخيمات”.‎

print
المصدر : وكالات

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class