اللواء إبراهيم إجتمع مع قادة الفصائل الفلسطينية في سراي صيدا الحكومي

عقد مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم إجتماعاً مغلقاً مع قادة الفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية في سراي صيدا الحكومي. وبعد اللقاء صرح اللواء ابراهيم “لقد تشكرت الاخوة الفلسطينيين على الجهد الذي بذلوه لموضوع تسليم المطلوب خالد مسعد الملقب خالد السيد للأمن العام والذي حصل هو خدمة للشعب الفلسطيني اولا واخيراً”.

وفي كلمة له، قال ابو العردات “تم البحث بموضوع المخيمات الفلسطينية وقضية المطلوبين بالمخيمات، وما جرى أخيرا من تسليم عدد من المطلوبين في مخيم عين الحلوة والرشيدية وباقي المخيمات وخاصة المطلوب خالد السيد في قضية أمنية كانت خطيرة كما تم التأكيد على استمرار التعاون فيما بيننا من أجل حفظ الأمن داخل المخيمات”.‎

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المصدر : وكالات