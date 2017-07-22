اللواء ابراهيم من النبطية: فككنا بالفترة الاخيرة عدة شباكات ارهابية كانت تستهدف المدينة

المدير العام للأمن اللعام اللواء عباس ابراهيم بعد توقيع بروتوكول مع محافظ النبطية محمود المولى لبناء مبنى جديد للام العام في السراي، أن النبطية مستهدفة لرمزيتها، ولانها ترفع شعار الحسين، وفي الفترة الاخيرة فككنا عدة شباكات ارهابية كانت تستهدف النبطية، ودورنا مستمر في تفكيك هذه الشبكات التي تعرض الامن واللاستقرار للاهتزاز.

وشدد على “أننا نقاتل في جرود عرسال دحرا للإرهاب ومشهد رفع الأعلام اللبنانيّة في عرسال وفي النبطية يقول للإرهابيين نحن نعرف كيف نقاتل وكيف نفرح”.

وبعد ذلك وضع الحجر الاساس لمبنى الامن العام الجديد في النبطية.

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المصدر : NBN