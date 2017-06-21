اللواء السادس يفك حصارا داعشيا عن قوة من الحشد شمال غرب تكريت

احبط اللواء السادس في الحشد الشعبي، الثلاثاء، كمينا لتنظيم داعش الاجرامي لمحاصرة قوة من الحشد العشائري شمال غرب تكريت، فيما قتل 12 انغماسيا منهم بينهم عرب واجانب.

وذكر اللواء السادس في بيان تلقى موقع “الحشد الشعبي”، نسخة منه، انه “بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتسسل مجموعة ارهابية تتكون من ١٢ انغماسي الى الجزيرة غرب سبايكر وبعد ومتابعة دقيقة من استخبارات اللواء تمكنت قوة خاصة من رصد ومحاصرت المجموعة الإرهابية وقتل جميع أفرادها”.

واضاف البيان، ان “قوات اللواء السادس تمكنت في العملية من فك الحصار عن قوة من الحشد العشائري المتواجدة في منطقة البهراط والبو منفي خلف قاعدة سبايكر وتم قتل المهاجمين الدواعش البالغ عددهم 12 انغامسي وبينهم عرب واجانب”.

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المصدر : NBN