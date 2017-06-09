اللواء عثمان: بسط القانون بحاجة الى رفع الغطاء السياسي عن مناطق عدة

اكد المدير العام القوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ان رعاية رئيس الجمهورية ميشال عون لاحتفال قوى الامن شرف وقيمة مضافة لقوى الامن وتأكيد ان الدولة لا تقوم الا بمؤسساتها.

وخلال الاحتفال بالعيد الـ156 لقوى الأمن الداخلي في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن – ضبية، لفت الى ان المؤسسة العريقة في تاريخها بدأت عملها كأول مؤسسة رسمية في لبنان لتأمين الحماية للبنانيين وهي تمثل هيبة الدولة في التواصل مع الناس من خلال قيامها بمهامها وتنفيذ القانون وتقديم المجرمين الى العدالة وهي امن لمرافق الدولة والمجتمع.

واشار الى ان عليها ان تكون قوة، ولا تكون كذلك الا بعد تحديثها وتطويرها بالعقل قبل العضلات، بالتخطيط قبل التسليح والتدريب قبل الخروج الى المواجهة، وهدفنا تطوير مؤسساتنا، داعيا لافساح المجال امام الجيش ليتفرغ لمهامه الاساسية في حماية الوطن والحدود من العدو جنوبا والارهابيين شرقا وشمالا.

وشدد على اننا نقوم بواجباتنا لنحفظ الامن اكثر مما تفعله اجهزة عالمية اخرى، فاوقفنا ارهابيين قبل الضغط على زر التفجير بلحظات وآخرين في طور التخطيط واكتشفنا خلايا ومنفذي تفجيرات، وهناك الكثير من الانجازات التي نفتخر بها آخرها قبل ايام من تعطيل العملية الانتحارية التي كانت لو حدثت ان تلبس السواد لاهلنا، مشيرا الى ان مسؤولياتنا كبرت والاحداث حولنا فرضت تخصيص جهود في التجسس والارهاب، بدءا من ملاحقة الجواسيس الى الارهابيين وتوقيفهم، ولا نزال نرصدهم وهم يعيشون بيننا وحققنا نحجتت وقمنا بعمليات استباقية.

واعلن عن بدء العمل في محاسبة المخالفين داخل المؤسسة ومكافأة المتميزين لنجعلها نموذجية وباشرنا بتحويل فصيلة الاشرفية لمركز حديث ليجمع بين العمل الامني والاجتماعي ، وتعزيز العلاقة بين البلديات وهيئات المجتمع، مؤكدا اننا نطمع بمزيد من الدعم وندعو القطاع الخاص لنجعل جميع مراكز قوى الامن نموذجية، كما باشرنا بتحويل كل مغفر الى فصيلة يرأسها ضابط تماشيا مع حقوق الانسان والقوانين العالمية تمهيدا لبسط القانون على كل شبر في الوطن، مشددا على ان بسط القانون على المناطق كافة يحتاج الى رفع الغطاء السياسي خصوصا في بعض المناطق التي هي مأوى لمتعاطي المخدرات ومطلقي النار العشوائي ومعبرا للمطلوبين.

واعرب عن امله بالمضي في تعميم اجواء التفاهم التي تعكس استقرار يحافظ على الامن في البلد لمساعدة المؤسسات على تطوير ذاتها، ونعمل على وضع خطة ستعتمد على التطوير والتدريب والتي سنباشر بها ابالعام 2018، مشيرا الى ان اقرار القوانين اللازمة بناءا على اقتراح الحكومة وبدأنا ببعض منها: اولا خلال ايام سننتهي من وضع اطار مكننة محاضر السير لتجري المراقبة والضبط عليها الكترونيا ، لتشمل كل الطرقات الرئيسة في المناطق كافة للتخفيف من الجريمة التي تودي بحياة المواطنين، والسلامة المرورية من بين اولويات خطتنا، اضافة الى امكننة النشرة ليكون الطلب فيها خلال دقائق لا ساعات، ومشاريع اخرى قيد التحضير والدراسة لجعل لبنان لكثر تطورا .

وتوجه لعناصر قوى الامن وللضباط بالقول: : قدمتم اغلى ما لديكم وفي سبيل تنفيذ القانون، لكم مني اسمى معاني الشكر والتقدير، ونحن لا ننجح الا بكم، استمروا في عملكن، ولتحييد انفسكم عن المسحوبيات والتسييس ، سنحرص الى ابقاء الشخص المناسب بالمكان المناسب، وابقوا على الاستعداد لمواجهة التحديات.

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المصدر : NBN