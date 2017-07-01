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المئات من شباب حلب يلتحقون إلى صفوف الجيش السوري

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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المئات من شباب حلب يلتحقون إلى صفوف الجيش السوري

أكدت السلطات السورية في مدينة حلب انضمام عدد كبير من شباب المدينة إلى الخدمة في صفوف الجيش السوري.
ونقلت وكالة نوفوستي عن السلطات المحلية أن مئات الشباب قد التحقوا بوحدات من الجيش السوري بعد انتهاء عملية تحرير حلب من المسلحين، مشيرة الى أن الشباب ينضمون إلى القوات المسلحة طوعا وبإرادتهم، لتحرير البلاد من الإرهابيين وتسريع عملية العودة إلى الحياة الطبيعية والسلمية.
الجدير بالذكر أن تجنيد الشباب في الجيش السوري يجري على مدار السنة. ويفرض قانون الخدمة الإلزامية على الشاب الالتحاق بمركز التجنيد عند بلوغه 18 عاما من العمر. فيما يستطيع الطلاب الحصول على تأجيل أداء الخدمة العسكرية إلى حين تخرجهم في مؤسسات التعليم العالي بعد سنوات الدراسة المقررة رسميا.

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المصدر : وكالات

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