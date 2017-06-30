المتحدثة باسم البيت الابيض: الأميركيون انتخبوا مقاتلًا

دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، عن الرئيس دونالد ترامب في مواجهة الانتقادات التي تلاحقه على خلفية تغريداته على موقع “تويتر”، قائلة إن “الشعب الأمريكي انتخب مقاتلا يواجه هجومًا وانتقادًا كل يوم، وكل دقيقة”.

جاءت تصريحات ساندرز خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس، في أعقاب نشر ترامب تغريدة على “تويتر”، هاجم فيها ميكا بريجينسكي، مذيعة قناة “إم إي إن بي سي” الأمريكية (خاصة)، ووصفها بأنها “بلهاء ومجنونة”.

وأضافت المتحدثة الأمريكية، أنها “لا ترى سوى حربًا موجهة ضد الرئيس وكل من يعمل معه”.

وتابعت “الأمريكيون انتخبوا مقاتلًا، لأني لا أعتقد أنه بإمكاننا توقع وجود شخص ما يتعرض لهجوم شخصي، يوما بعد يوم، ودقيقة بعد دقيقة، والتعامل مع كل هذا مع الاستمرار في عمله”.

واعتبرت ساندرز أن “ترامب يحرص على إظهار كرامة مكتبه والعاملين معه في كل قرار يتخذه، وفي تركيزه على الأولويات المدرجة في جداول أعماله”.

print

المصدر : وكالات