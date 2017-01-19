المتحدث باسم الجيش السنغالي يعلن دخول قوات بلاده إلى غامبيا

أعلن الناطق باسم جيش السنغال، أن القوات توغلت في أراضي غامبيا لتأمين انتقال السلطة للرئيس الفائز أدم بارو، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

قال متحدث باسم الجيش السنغالي إن قوات بلاده دخلت غامبيا، اليوم الخميس، في إطار جهود إقليمية لدعم رئيسها الجديد أدام بارو في مواجهة مع الرئيس الذي انتهت ولايته يحيى جامع والذي رفض التنحي عن السلطة.

وقال العقيد عبدو ندايي في رسالة نصية قصيرة إلى “رويترز” “لقد دخلنا غامبيا.”

وكانت أنباء قد وردت أن السنغال سترسل قواتها إلى غامبيا.

وشهد يوم الأربعاء، تمديد “الجمعية الوطنية” في غامبيا لصلاحيات الرئيس يحيى جامع، الذي خسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد، علماً بأنه كان من المفترض أن ينقل السلطة إلى الرئيس المنتخب في الدولة، آدم بارو، اليوم في 19 كانون الثاني/ يناير. بعد ذلك، وردت تقارير تفيد بأن السنغال أرسلت قواتها إلى الحدود مع غامبيا.

والجدير بالذكر، أن مجلس الاتحاد الأفريقي، أعلن يوم 13 كانون الثاني/ يناير 2017، أن المنظمة الأفريقية توقفت عن اعتبار الرئيس الخاسر في الانتخابات يحيى جامع، رئيساً شرعياً لجمهورية غامبيا، اعتبارا من اليوم 19 كانون الثاني/ يناير 2017.

ويأتي هذا، في وقت تقف فيه القوات العسكرية لدول غرب أفريقيا ونيجيريا وغانا، على أهبة الاستعداد لدخول غامبيا، إذا ما رضخ الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع، لنتائج الانتخابات.

هذا وأدى الرئيس الغامبي المنتخب، آدام بارو، في وقت سابق من اليوم الخميس، اليمين الدستورية في سفارة بلاده بالعاصمة السنغالية داكار. وكان مجلس الأمن قد تبنى بالإجماع قرارا يدعم انتقال السلطة في غامبيا.

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المصدر : NBN