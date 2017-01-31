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المتحدث باسم “قوات سوريا الديمقراطية” لـ”رويترز”: نحصل على دعم إضافي منذ تنصيب ترامب

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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المتحدث باسم “قوات سوريا الديمقراطية” لـ”رويترز”: نحصل على دعم إضافي منذ تنصيب ترامب

قال المتحدث باسم “قوات سوريا الديمقراطية” طلال سلو لـ “رويترز” اليوم الثلاثاء إن قوات “التحالف” بقيادة الولايات المتحدة التي تقاتل تنظيم داعش زودت حلفاءها السوريين بمركبات مدرعة لأول مرة مما يوسع الدعم منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال طلال سلو إن المركبات المدرعة وناقلات الجند وصلت قبل أربعة أو خمسة أيام، وأضاف أنه رغم أن العدد قليل “هذا دليل أن هناك بوادر دعم. سابقا لم يكن يأتينا بهذا الشكل. كان يأتينا… أسلحة خفيفة وذخائر وهذه هي المرة الأولى التي يأتينا فيها هذا الدعم العسكري بهذا الشكل”.

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المصدر : وكالات

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