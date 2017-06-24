المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى: الإثنين أول أيام عيد الفطر

انعقد مساء اليوم مجلس استهلال برئاسة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة آية الله الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان بحضور ومشاركة عدد من علماء الدين، وجرى الاتصال بعلماء الدين وأهل الخبرة في الاستهلال.

وأصدر الإمام قبلان البيان التالي:

لم يثبت لدينا بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم، وعليه فان يوم غد الاحد الواقع في 25/6/2017 هو اكمال عدة شهر رمضان ، ويوم الاثنين هو أول شهر شوال (عيد الفطر)، أعاده الله على المسلمين واللبنانيين بكل خير وبركة وعلى الأمة بالنصر والعزة.

من جهة ثانية، يعتذر الامام قبلان عن استقبال المهنئين بعيد الفطر بسبب الاوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة، وحدادا على ارواح الشهداء في لبنان والعراق واليمن وسوريا.

هذا، ويؤم سماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان المصلين لاداء صلاة العيد في مسجد الامام الحسين بن علي في برج البراجنة عند الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين القادم ويلقي خطبة عيد الفطر السعيد.

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المصدر : NBN