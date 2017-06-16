المجلس العدلي أرجأ النظر في قضية الإمام الصدر الى 20 تشرين الاول

عقد المجلس العدلي جلسة عصر اليوم للنظر في قضية اخفاء الإمام السيد موسى الصدر وأخويه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والأستاذ الصحافي السيد عباس بدر الدين برئاسة القاضي جان فهد وفي حضور اعضاء المجلس العدلي القضاة: غسان فواز، جان مارك عويس، ناهدة خداج وتيريز علاوي وممثل النيابة العامة التمييزية القاضي بلال وزني.

كذلك حضر وكلاء العائلات الثلاث ونقابة الصحافة، وتقدم وكيل آل يعقوب بطلبات عديدة عارضها ممثل النيابة العامة، وقرر المجلس ضمها الى الاساس. وتقرر إرجاء الجلسة الى 20 تشرين الاول 2017، في انتظار نتيجة التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي.

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المصدر : NBN