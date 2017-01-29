“المدفعجية” يستعرضون ويقصفون شباك ساوثامبتون بخماسية ضمن كأس إنكلترا

حقق فريق آرسنال فوز عريض على مضيفه ساوثامبتون بخمسة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت ماري لحساب دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي.

فريق المدرب آرسين فينغر كان هو المسيطر على أجواء المباراة بشكل كامل حيث استغل أخطاء مدافعي أصحاب الأرض ليسجل داني ويلباك الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 15 بعد عمل مميز من قبل لوكاس بيريز.

بعدها استغل ويلباك نفس الأخطاء من قلبي دفاع ساوثامبتون ليتمكن من هز الشباك من جديد بعد صناعة من أوكسيلد تشامبرلين ، ليأتي الدور على ثيو والكوت في تسجيل ثالث الأهداف.

وفي الشوط الثاني استطاع والكوت أن يحرز هدفين ليزيد من أهدافه إلى ثلاثة ولفريقه لتصبح خمسة أهداف كاملة ويفوز الجانرز بهذا اللقاء ويصعد لدور الـ16.

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المصدر : NBN