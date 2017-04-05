المساعدون القضائيون في المحاكم: الاعتكاف عن العمل الخميس

تداعى المساعدون القضائيون في المحاكم اللبنانية الى لقاءات واجتماعات للتداول في موضوع المشاركة في الإضراب الذي دعت اليه رابطة الإدارة العامة يوم الخميس.

وقد تلا رئيس قلم دائرة تنفيذ النبطية حسن أيوب، بيانا، أكد فيه “الاعتكاف عن العمل يوم الخميس ويستثنى من ذلك تلقي المراجعات وكتابة جلسات ذات الصلة بملفات الموقوفين وتلك المرتبطة بمهل وجلسات المزيدات العلنية”.

وتابع: “يعتذر المساعدون القضائيون عن تلقي أية مراجعة خارج ما ذكر اعلاه اليوم”.

وطالب المساعدون القضائيون المعنيين ب-“إنصاف الموظفين من كافة الفئات والقطاعات مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة واعطائهم سلسلة رواتب تؤمن الحد الأدنى من العيش الكريم من جهة وتعزز الأوضاع المعنوية لهم”.

وختم داعيا جميع المساعدين القضائيين “الالتزام بما ورد أعلاه تاكيدا على المطالبة بالحقوق التي ما تعودنا ان تصل الى أصحابها إلا انتزاعا، ما ضاع حق وراءه مطالب”.

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المصدر : وكالات