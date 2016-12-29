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المشنوق استقبل سفيرة هولندا: لتعزيز التعاون والشراكة مع الاتحاد الاوروبي

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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المشنوق استقبل سفيرة هولندا: لتعزيز التعاون والشراكة مع الاتحاد الاوروبي

استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سفيرة هولندا في لبنان هيستير سومسن في زيارة وداعية.

وعبرت سومسن عن “تقديرها لتعاون الوزارة مع السفارة طوال الفترة الماضية ولاداء الاجهزة الامنية التابعة للداخلية على صعيد توطيد الامن والاستقرار في لبنان”، كما شددت على “ضرورة تعزيز التعاون بين هذه الاجهزة والاجهزة الامنية الهولندية”، وكشفت في هذا الاطار انها “ستتسلم بعد عودتها لبلادها منصبا جديدا وهو مديرة شؤون السياسات الامنية في وزارة الخارجية الهولندية وشرحت نوعية مهامها”.

من جهته، اكد المشنوق “اهمية استمرار وتدعيم علاقات التعاون والشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي كما جاء في البيان الوزاري للحكومة الجديدة”، واشار الى ان “البيان حدد اولويات اساسية من بينها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب والاصلاح الانتخابي وموضوع النازحين السوريين”.

على صعيد آخر، استقبل المشنوق ضباط سرية وزارة الداخلية الذين قدموا اليه التهاني بمناسبة الاعياد وقد قدم باسم الوفد قائد السرية النقيب بلال عمر هدية رمزية للمشنوق وهي عبارة عن كتاب مصور يلخص ابرز محطات وانجازات وزير الداخلية خلال فترة وزارته الاولى”.

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المصدر : NBN

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