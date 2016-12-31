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المشنوق: الأمن ممسوك بمهمة قوى الأمن ومسؤوليتهم على مساعدة الجميع

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المشنوق: الأمن ممسوك بمهمة قوى الأمن ومسؤوليتهم على مساعدة الجميع

أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق في مؤتمر صحفي له من ثكنة اللواء وسام الحسن  متوجها الى القوى الأمنية أن “الأمن مسؤوليتكم، مشيراً الى ان ضباط وعناصر القوى الأمنية أثبتوا أنهم قادرون وحاضرون وناجحون في اتمام مهامهم”.

ودعا المشنوق اللبنانيين للإطمئنان، لافتاً الى “انني أطمئنكم والضيوف العرب والأجانب ان الأمن ممسوك بهمة هؤلاء الشباب وبجديتهم ومسؤوليتهم على مساعدة اللبنانيين والعرب والأجانب على تطبيق القانون الذي يحمي اللبنانيين”.

وتمنى النجاح للقوى الأمنية في مهمتها اليوم كما فعلت في كل مهمة اوكلت اليها.

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المصدر : NBN

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