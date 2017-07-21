المشنوق ترأس الاجتماع الامني لمواكبة الوضع الامني

ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إجتماعا استثناثيا لمجلس الأمن الداخلي المركزي، حضره النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد الياس الخوري، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور ونائب رئيس الاركان للعمليات في الجيش العميد الركن نواف جباوي.

كما شارك في الاجتماع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة العميد ناجي المصري، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا ورئيس مكتب المدير العام للأمن العام العميد بشاره جبور.

وخصص الاجتماع لمواكبة الوضع في منطقة جرود عرسال وتفاعلاتها في الداخل اللبناني والتدابير الواجب اتخاذها لحماية المدنيين وسبل مكافحة شحن النفوس على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي. كما بحث المجلس في مواضيع بقيت طي الكتمان. وقد أبقى المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة المستجدات.



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المصدر : وكالات